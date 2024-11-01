Экологи обеспокоены потенциальной катастрофой в Балтийском море: что случилось

Экологи из Greenpeace обеспокоены потенциальной экологической катастрофой в Балтийском море из-за использования старых танкеров (из так называемого "теневого флота") для перевозки российской нефти, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация Greenpeace Media.

Чем именно обеспокоены экологи

Экологи из международной неправительственной природоохранной организации Greenpeace обеспокоены потенциальной экологической катастрофой, которая может произойти в Балтийском море из-за использования старых танкеров для перевозки российской нефти.

По данным экспертов, устаревшие танкеры так называемого "теневого флота" во время экспорта нефти могут существенно навредить окружающей среде.

Если при транспортировке произойдет разлив нефти, это негативно скажется, в частности, на прибрежных зонах:

Германии

Финляндии

РФ

Результаты проведенного специалистами исследования показали, что эти суда часто пересекают охраняемые природные зоны вдоль немецкого побережья, угрожая ряду городов и территорий.

Одно из судов, о которых идет речь - 250-метровый танкер, перевозящий российскую сырую нефть в Индию. Корабль, построенный в 2003 году, уже привлекал внимание специалистов из-за технических дефектов системы пожаротушения и спасательного оборудования.

Экологи объясняют: большое количество танкеров из "теневого флота" РФ не имеют "достаточной" страховки. Это означает, что в случае разлива нефти пострадавшие страны должны будут сами оплачивать все убытки.

Кроме того, такие танкеры зарегистрированы в большинстве своем в странах с низкими стандартами безопасности и редко проходят необходимые проверки.

Исходя из этого Greenpeace призывает немецкое правительство ужесточить меры безопасности, включая обязательное страхование судов и сопровождение лоцманами.

"Теневой флот" РФ

Напомним, вскоре после вторжения в Украину Россия сформировала так называемый "теневой флот" из сотен судов - для перевозки своей нефти по всему миру.

Покупая старые танкеры РФ может отключать их "маячки" - чтобы обойти системы слежения и продолжать экспорт нефти (в обход введенных против нее санкций).

Кроме того, для приобретения судов Россия использует корпоративные офшорные структуры. Поэтому западным правительствам трудно определить, кому именно принадлежат танкеры, кто их приобрел или кто контролирует операции.

Это позволяет стране-агрессору избежать, в частности, механизма ограничения цен на морские поставки нефти и нефтепродуктов.

В июле 2024 года ряд западных стран заявил об усилении борьбы с так называемым "теневым флотом" РФ, однако на практике россияне все равно продолжают торговать нефтью в обход санкций.

Стоит отметить, что сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое и относительно сжиженного природного газа (СПГ).

Сообщалось также, что РФ может перегружать СПГ с судна на судно прямо в море - чтобы танкеры обходили санкции.