Октябрь в Киеве оказался самым теплым за последние 143 года

Октябрь 2024-го оказался одним из самых теплых за последние 143 года, температура была на 2 градуса выше нормы, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория.

Специалисты отмечают, что октябрь этого года вошел в десятку самых теплых в столице с 1881 года — среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составила 10,9 градусов, что на 2,3 градуса выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 20 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до 1,9 градусов тепла, а теплее всего — 4 октября, когда максимальная температура после полудня достигла 22,7 градусов тепла.