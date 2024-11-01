Турция намерена принять закон об "иноагентах"

В Турции готовятся принять закон против "иностранного влияния", но активисты обоснованно опасаются, что его могут использовать для подавления инакомыслия.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на законопроект, сообщает Деловая столица.

Парламент страны намерен обсудить этот законопроект уже в ближайшие дни. Документ касается тех, кто работает против безопасности государства либо его внутренних или внешних политических интересов под влиянием либо по приказам иностранной страны или организации. По данным издания, наказание за это может составлять до семи лет тюрьмы.

Этот шаг является частью более широкого пакета, предложенного "Партией справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана, и напоминает законы об иноагентах, принятые в Грузии и России. В двух странах этот механизм считается средством подавления внутренней критики.

Турецкие судебные эксперты и журналисты выразили обеспокоенные законом. Они считают, что политические интересы Турции могут изменяться, и власти могут использовать нечеткость в зале, чтобы подавить любую критику в сторону правительства.

В главной оппозиционной "Республиканской народной партии" говорят, что законопроект является основой для "намного более репрессивной среды".

"Это очень серьезный авторитарный закон. Определение преступления из-за расплывчатых выражений прокладывает путь к наказанию всех противников" , — заявил представитель политсилы Инан Акгюн Альп.

Как указывает издание, Эрдоган и его правительство в последние годы ограничили свободу слова с помощью различных законов, и тысячи столкнулись с задержаниями или судами по обвинениям в образе президента с тех пор, как он занял эту должность десять лет назад.