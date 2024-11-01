Верховный лидер Ирана объявил о готовящемся ударе по Израилю - NYT

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал подготовить удар по Израилю﻿. Об этом пишет The New York Times, сообщает Деловая столица.

Так, трое анонимных иранских чиновников сообщили изданию, что приказ о подготовке плана атаки был издан аятоллой Хаменеи Высшему совету национальной безопасности.

По их словам, верховный лидер принял такое решение после ознакомления с масштабами ущерба, нанесенного Ирану израильским ударом. Потери включают в себя поражение иранского ракетного производства, систем ПВО вокруг Тегерана, энергетической инфраструктуры и главного южного порта.

Источники NYT уточнили, что, по словам Хаменеи, масштабы атаки Израиля, а также количество погибших (по меньшей мере четверо военных) не позволяют оставить ее без ответа, иначе это выглядело бы как признание поражения.

Также отмечается, что иранские военные командиры готовят список десятков целей в Израиле. Вероятно, удар последует после президентских выборов в США, поскольку Иран опасается, что эскалация на Ближнем Востоке может способствовать кандидатуре Дональда Трампа на выборах.

Напомним, израильский удар направлен по военным объектам в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Операция носила кодовое название "Дни покаяния". Это первая военная операция на территории Ирана, за которую власти Израиля официально взяли ответственность.