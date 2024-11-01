В Киев приехали три американских конгрессмена

В Киев в пятницу, 1 ноября, прибыли конгрессмены Соединенных Штатов Америки Майк Роджерс, Джерри Карл и Майк Квигли.﻿﻿ Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Украинская правда.

Отметим, Майк Роджерс – из Республиканской партии и конгрессмен от Алабамы.

Джерри Карл – также конгрессмен Алабамы и республиканец, а Майк Квигли – представитель Демократической партии и конгрессмен от штата Иллинойс.

Бринк проинформировала, что их первой остановкой стала Национальная полиция.