В Генштабе заявили, что военных медиков в пехоту переводить не будут

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий. Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, сообщает Радио Свобода.

«Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил вооруженных сил Украины. Хочу сделать важное уточнение – медики будут задействованы только на медицинских должностях, при том, что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад» , – сказал спикер.

Будут делать это на ротационной основе, говорит Лиховой, то есть медиков будут отправлять в командировку.

«Это общепринятая практика, когда происходят ротации разных структур обороны Украины между фронтом и тылом» , – пояснил он.

По словам спикера, усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей. Основная задача медиков – оперативная стабилизация раненых на месте. Чем быстрее раненый военнослужащий получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше его шансов на выживание.

«Еще раз подчеркну военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и затем вернутся на свое основное место службы» , – говорит Лиховой.

Накануне народная депутат Марьяна Безугла заявила, что Генштаб Вооруженных сил Украины принял решение о переводе не только медиков, но и других специалистов из тыловых подразделений в пехотные бригады. По ее словам, на все тыловые подразделения поступило распоряжение, известное как «задание 1/5», по которому определенную часть персонала переводят в боевые части.

«Если медику удастся получить должность по специальности, он будет работать медиком; если же нет – уйдет в пехоту. И имели место раньше многочисленные случаи, когда медики оказывались на должностях пехотинцев, не говоря уже о других специалистах. Это продолжается, но сейчас есть шанс достичь своего апогея» , – писала в сообщении Безугла.

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