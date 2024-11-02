Атака "Шахедов" на Киев: возник пожар в двух многоквартирных домах (Обновлено)

В ночь на 2 ноября в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилых домах в Святошинском и Днепровском районах Киева, пострадал один человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская МВА в Telegram.

Также было зафиксировано падение обломков "Шахеда" в Соломенском районе города, на территории жилой застройки. Там зафиксировано повреждение остекления окон в нескольких домах. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Начальник КГГА Сергей Попко написал, что повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.

Дополнено: Мэр Киева Виталий Кличко написал, что в Святошинском районе в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме. Туда вызвали медиков.

В Святошинском районе, по предварительной информации Попка, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы направляются на место пожара.

В 6:49 в ГСЧС Киева сообщили, что в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.

Спасатели осуществляют эвакуацию жителей дома.

Информация о пострадавших уточняется.

В 7:03 городской голова Киева сообщил об одном пострадавшем в жилом доме в Святошинском районе, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА. Мужчине медики оказали помощь на месте.

В 7:24 Патрульная полиция Киева сообщила, что движение транспорта на улице Якуба Колоса перекрыто. Там продолжается ликвидация последствий атаки "Шахедов". На месте работают соответствующие службы.

В 7:26 Начальник КГГА сообщил, что зафиксировано падение обломков беспилотника в Днепровском районе Киева. В 9-этажном жилом доме на одном этажей произошло возгорание балкона на площади 2 м.кв.

Информация о пострадавших не поступала.

В 7:26 спасатели ликвидировали пожар, произошедший из-за вражеской атаки в Святошинском районе столицы.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, один человек пострадал.

На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

После 8:15 в Киеве продолжалась работа ПВО - была слышна стрельба и взрывы.

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