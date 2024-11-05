Израиль авиаударом ликвидировал главу разведки "Хезболлы" в Сирии

Израильская армия провела операцию, во время которой с воздуха поразила объекты, которые относятся к штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Сирии. Ликвидирован глава разведывательного подразделения группировки Махмуд Мохаммед Шахин.﻿ Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Военные отмечают, что атака была нанесена по центральному разведывательному органу "Хезболлы", который отвечает за оценку разведывательной информации, руководство разведывательной деятельностью, а также, по возможности, сбор и выявление разведывательной информации.

В ЦАХАЛ отметили, что у штаб-квартиры разведки "Хезболлы" есть филиал в Сирии, в структуру которого входят независимая сеть сбора, координации и оценки разведывательных данных. Непосредственным руководителем главы разведки группировки является Хасан Али аз-Заими, который был ликвидирован во время недавней операции в районе Дахие в Бейруте.

По информации военных, во время последнего удара также был ликвидирован руководитель разведывательного подразделения "Хезболлы" в Сирии Махмуд Мохаммед Шахин.

Он занимал в группировке различные должности. В 2007 году в штаб-квартире разведки "Хезболлы" он возглавил сирийский филиал, за эти годы приобрел опыт и установил тесные рабочие связи с сирийским режимом и чиновниками, связанными с Ираном. На этой должности руководил разработкой и развертыванием средств разведки и противовоздушной обороны в координации с различными частями иранской оси.

"Шахин был важной фигурой в региональном сотрудничестве, и его ликвидация означает дальнейшую деградацию разведывательных возможностей "Хезболлы" , - отмечается в сообщении.

Израильские военные также заявили, что в течение последних недель ЦАХАЛ существенно ухудшил работу разведывательного штаба группировки. Были уничтожены средства военной разведки в Ливане и нанесен ущерб возможностям организации собирать разведывательную информацию.

"Удары по объектам военной разведки "Хезболлы" в Сирии еще больше способствуют операциям в Ливане, подрывая разведывательные возможности террористической организации. При поддержке сирийского режима "Хезболла" ставит под угрозу безопасность сирийского гражданского населения, создавая штаб-квартиры и развертывая силы в гражданских районах по всей стране" , - отметили в Армии обороны Израиля.

Операции ЦАХАЛ против "Хезболлы"

В минувшее воскресенье израильские военные провели наземный рейд в Сирию и взяли в плен гражданина этой страны, вовлеченного в сети Ирана. Это стало первой операцией Израиля на сирийской территории во время нынешней войны.

Также ЦАХАЛ провела морскую операцию на севере Ливана. Во время рейда военные похитили чиновника "Хезболлы", отвечавшего за военно-морские операции группировки.

2 ноября военные Израиля ликвидировали командира "Хезболлы", ответственного за первые ракетные обстрелы Израиля 8 октября 2023 года.