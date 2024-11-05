В Киеве утром ПВО работала по российским беспилотникам

Утром 5 ноября в Киеве противовоздушная оборона работала по российским "Шахедам", сообщает Украинская правда.

Воздушную тревогу в столице объявили около 6.00.

Военные сообщили, что в Киевской области беспилотники летят вдоль водохранилища курсом на Вышгород/Киев.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что силы ПВО работают на Оболони. Он также призвал жителей города находиться в укрытиях.

Напомним, российская армия запустила по Украине ударные беспилотники в понедельник вечером. В ночь на 5 ноября в Киевской области дважды работала противовоздушная оборона.