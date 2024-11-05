Оккупанты более 80 раз атаковали ВСУ на Кураховском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 230 боевых столкновений, 84 атаки российских войск защитники отбили на Кураховском направлении, где сохраняется самая горячая ситуация.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 11 ноября, сообщает Украинская правда.

Активно применяя авиацию на Харьковском направлении, враг 10 раз атаковал неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки состоялась 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вишневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отбили одно штурмовое действие российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра и Ступочек.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение суток оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовые и наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое.

Напряженной ситуация была на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 84 атаки позиций в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка.

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций в районах Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть вражеских атак в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки враг совершил 127 артиллерийских обстрелов населенных пунктов.

Наши защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.