Более 20 штатов готовы направить Нацгвардию в Вашингтон в случае необходимости

Представители Национальной гвардии заявляют, что более двух десятков штатов выразили готовность направить гвардейцев в Вашингтон, если это будет необходимо и поступит соответствующая просьба в течение следующих недель после президентских выборов и накануне инаугурации, сообщает Радио Свобода.

Округ Колумбия еще не сделал ни одного официального запроса на это, но чиновники готовятся к тому, что Капитолий может снова потрясти насилие, связанное с утверждением результатов выборов Конгрессом 6 января и инаугурацией через две недели после этого.

5 ноября в США выбирают президента.

После предыдущих президентских выборов в США произошли беспорядки. 6 января 2021 года группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре. После штурма стало известно о гибели пяти человек, в том числе одного офицера полиции. После штурма Капитолия против сотен граждан возбудили уголовные дела, в том числе в отношении Трампа.

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