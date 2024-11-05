G7 и союзники готовят скоординированный ответ на использование войск КНДР в войне

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и трех ключевых стран-союзниц заявили во вторник, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию. Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Японии, сообщает Европейская правда.

Кроме членов G7 – США, Японии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и ЕС – заявление также подписали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Министры заявили, что выражают "серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в России, которые могут быть использованы на поле боя против Украины".

"Несколько тысяч военных КНДР были развернуты в России. Прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий России компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе" , – сказано в заявлении.

Министры отметили, что они "самым решительным образом" осуждают усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, включая "незаконную закупку" Россией северокорейских баллистических ракет.

Министры призвали КНДР прекратить оказывать помощь России в ее захватнической войне.

Они также "глубоко обеспокоены" потенциальной возможностью любой передачи Северной Корее технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами.

Министры подтвердили приверженность поддержке Украины и заявили, что работают с международными партнерами "над скоординированным ответом на это новое развитие событий".