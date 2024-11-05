Россияне в Курской области учат военных КНДР применять беспилотники – ЦПД

Российские военные учат северокорейских солдат, которых перебросили в Курскую область, применять боевые беспилотники различных типов.﻿﻿ Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, сообщает Украинская правда.

"Россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны. Будут применять в бою. КНДРовцы в российской военной форме, в российских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов" , – сообщил он.

По информации Коваленко, также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БпЛА в Пхеньян для тренировки военных.