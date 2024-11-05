Путин предложил "популяризировать" русский язык на оккупированных территориях
Глава Кремля Владимир Путин предложил насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил на совете по поддержке русского языка и других языков народов России 5 ноября
"Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской народных республик (так Путин и его приспешники называют оккупированные россиянами территории Донецкой и Луганской областей Украины – ред.), Херсонской области и Запорожья (речь идет о захваченных россиянами территориях украинских Херсонской и Запорожской областей – ред.) центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов", – сказал Путин.