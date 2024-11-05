Путин предложил "популяризировать" русский язык на оккупированных территориях

Глава Кремля Владимир Путин предложил насаждать русский язык и литературу на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил на совете по поддержке русского языка и других языков народов России 5 ноября