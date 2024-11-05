За время вторжения РФ повреждено более тысячи памятников культуры

С начала полномасштабного вторжения от действий российских захватчиков пострадало 1179 памятников культуры.﻿, сообщает Деловая столица.

Об этом информирует Министерство культуры и стратегических коммуникаций, ссылаясь на информацию региональных властей.

"За октябрь общая численность пострадавших памятников культурного наследия регионов выросла на 10 единиц и в настоящее время составляет 1179 объектов. Из них национального значения — 120, местного — 990, только что обнаруженных — 69" , — говорится в сообщении.

Повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области — 316, Донецкой — 163, Херсонской — 157, Одесской — 116, Киевской области и г. Киеве — 81, Черниговской — 65, Львовской — 60, Запорожской — 53, Николаевской и Днепропетровской — по 41, Луганской — 31, Сумской — 29, Хмельницкой — 10, Полтавской — 6, Винницкой и Житомирской — 4, Кировоградской и Черкасской — 1.

Повторные попадания в поврежденные ранее памятники культурного наследия произошли в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Новые – в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.