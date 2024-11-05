Умеров подтвердил первые боестолкновения с военными КНДР

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию о первых боевых столкновениях с солдатами из КНДР, которые воюют на стороне России. Со ссылкой на KBS/, сообщает Новое время.

В интервью южнокорейскому телеканалу, Рустем Умеров сообщил, что это были «маломасштабные столкновения», а не скоординированное столкновение с участием всех сил.

Министр обороны Украины также подчеркнул, что это было первое официальное столкновение с северокорейскими военными.

По словам Умерова, поскольку корейцы маскируются под бурят и смешиваются с российской армией, необходимо пройти процедуры идентификации для определения точного количества жертв или военнопленных.

Министр обороны Украины также высказал уверенность, что новые бои с участием военных из КНДР развернутся в ближайшие недели.

Умеров также подчеркнул, что россияне планируют развернуть пять подразделений КНДР по 3 тысячи человек в каждом на фронте протяженностью около 1500 км. Они будут дислоцированы на северо-востоке, востоке и юго-востоке.