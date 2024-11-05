В "Дія" появятся еще 5 услуг в формате бета-тестирования
5 ноября Минцифры представила еще 5 услуг для бизнеса на портале "Дія" в формате бета-тестирования. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сообщает ЮрЛига.
Так, теперь также можно будет подать:
- Уведомление об использовании единого счета
- Уведомление о принятии работника на работу
- Заявление о регистрации РРО
- Заявление о регистрации ПРРО
- Уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).
"е-Підприємець работает просто и логично: заполняете заявление, указываете вид бизнеса - и сервис сам предлагает самые популярные услуги по вашему направлению. Все справки, извлечения и другие «бумаги» хранятся на портале Дія в вашем кабинете, поэтому не нужно каждый раз искать распечатки в папках на полках", - рассказал министр.
Отмечается, что раньше, чтобы открыть бизнес, нужно было обойти более семи учреждений и потратить до 53 дней, а сейчас весь процесс длится до 30 минут.