В "Дія" появятся еще 5 услуг в формате бета-тестирования

5 ноября Минцифры представила еще 5 услуг для бизнеса на портале "Дія" в формате бета-тестирования. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сообщает ЮрЛига.

Так, теперь также можно будет подать:

Уведомление об использовании единого счета

Уведомление о принятии работника на работу

Заявление о регистрации РРО

Заявление о регистрации ПРРО

Уведомление об объектах налогообложения (по форме 20-ОПП).

"е-Підприємець работает просто и логично: заполняете заявление, указываете вид бизнеса - и сервис сам предлагает самые популярные услуги по вашему направлению. Все справки, извлечения и другие «бумаги» хранятся на портале Дія в вашем кабинете, поэтому не нужно каждый раз искать распечатки в папках на полках" , - рассказал министр.

Отмечается, что раньше, чтобы открыть бизнес, нужно было обойти более семи учреждений и потратить до 53 дней, а сейчас весь процесс длится до 30 минут.