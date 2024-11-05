За три месяца РФ атаковала Украину 4300 "шахедами" и их имитаторами – ВСУ

В августе, сентябре и октябре этого года Россия применила по Украине 4300 ударных БПЛА типа «шахед» и беспилотников других типов, имитирующих настоящие «шахеды». Об этом информировал Генеральный штаб со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, сообщает Левый берег.

ПВО удалось сбить 3063 вражеских БПЛА (71%). Процент локационно утраченных дронов (тех, что исчезли с радаров, вероятно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам) достиг 24 (т.е. 1052 дроны).

«Следовательно, прямые попадания враждебных БпЛА составляют 5%. Также разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых противовоздушной обороной БпЛА» , - отметили военные.

В Воздушных силах заметили, что октябрь стал рекордным по запуску ударных вражеских беспилотников:

август: 818 БпЛА россияне запустили, 701 удалось сбить, 91 – локационно потеряны;

сентябрь: 1410 – выпущены, 1156 – сбиты, 201 – локационно потеряны;

октябрь: 2072 – выпущены, 1206 – сбиты, 766 – локационно потеряны.

«За аналогичный период: май, июнь и июль 2024 года по территории Украины выпущено 1133 ударных БПЛА. Противовоздушной обороной сбито -1055, локационно потеряно - 10. Процент убытка за период май-июль 2024 года около 94%» , - отметили военные.

Таким образом, процент прямых попаданий вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, имитирующих настоящие «шахеды», в мае-июле и августе-октябре 2024 года составляет 6 и 5 процентов соответственно.