Швеция передаст Украине $9,3 млн на гражданскую защиту

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин во время визита в Киев анонсировал новый пакет гражданской поддержки для Украины в размере 100 млн шведских крон (9,33 млн долларов). Со ссылкой на заявление шведского правительства, сообщает Европейская правда.

В рамках визита Карл-Оскар Болин подписал Меморандум о взаимопонимании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко и представил новый пакет гражданской поддержки для Украины.

Пакет содержит два патрульных судна, 24 легковых автомобиля, микроавтобус, грузовик и средства индивидуальной защиты, которые передаст береговая охрана Швеции, а также 40 тысяч защитных масок с фильтрами, которые будут закуплены для Украины.

Пакет, который еще должен быть одобрен правительством Швеции, финансируется в рамках трехлетней финансовой программы для Украины на общую сумму 75 млрд шведских крон, решение о которой правительство Швеции приняло в мае 2024 года.

Кроме того, в рамках Меморандума шведская береговая охрана будет сотрудничать с Государственной пограничной службой Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в сферах обмена опытом и обучения.