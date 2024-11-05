Разговоры об уступках РФ угрожают катастрофой для всех - МИД Эстонии

Все требования о прекращении войны в Украине должны быть адресованы только России, а любые разговоры о проступках Москве – опасны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. ﻿Об этом он написал в колонке на ERR, сообщает Европейская правда.

Тсахкна отметил, что почти три года жестокой российской агрессии против Украины привели к тому, что призывы к миру звучат все чаще.

"Это опасная тенденция, которая указывает на то, что уверенность Запада в себе пошатнулась. Наши колебания или даже малейшие намеки на уступки лишь подталкивают Россию продолжать свой агрессивный курс", – отметил он.

Министр напомнил пример Мюнхенского соглашения с уступками агрессору, которое лишь отсрочило мировую войну.

"Сейчас мы переживаем момент, во многом похожий на 1938 год. Но сейчас мы еще можем избежать ошибок того времени" , – считает Тсахкна.

"Мюнхенские решения 1938 года должны стать уроком и предостерегающим напоминанием о том, что уступки агрессору и чемберленовские стремления к миру любой ценой не обеспечат прочного мира. Попытки купить стабильность, скармливая агрессору свободу других стран, обречены закончиться катастрофой для всех, поскольку аппетит агрессора будет только расти" , – утверждает министр.

По его словам, пока нет ни малейшего признака того, что Путин отказался от своих империалистических целей и действительно хочет мира. Поэтому малейший намек на возможные уступки и передачу украинских территорий крайне опасен.

"Если в результате агрессор получит то, чего у него раньше не было, то нужно быть готовым к тому, что он не остановится. Его аппетиты возрастут, и он захочет с помощью оружия захватить еще больше территорий.

Надежда на мир угаснет, как это было и в конце 1930-х годов. Любые уступки Путину позволили бы России перевести дыхание, восстановить силы и продолжить кровопролитие для достижения своих целей" , – говорит Тсахкна.

Он отметил, что справедливый и прочный мир может быть гарантирован только в том случае, если агрессор отступит к своим границам, будет привлечен к ответственности за преступление агрессии и компенсирует ущерб, нанесенный войной.

"Потери агрессора должны быть очевидными. Он должен выйти из войны в худшем состоянии, чем был, когда ее начал" , – отметил министр.

"Единственный путь к миру – это выход России из Украины и сохранение границ Украины. Все требования о прекращении войны должны быть адресованы только Москве" , – заявил Тсахкна.

Напомним, в центре разговора премьер-министра Джорджии Мелони Италии и генсека НАТО Марка Рютте в Риме была "поддержка союзниками законной защиты Украины".

По словам Мелони, "общей целью остается создание наилучших возможных условий для справедливого мира" и "координирующая роль, которую НАТО может и должен играть с этой точки зрения, чтобы помочь Украине смотреть в будущее".