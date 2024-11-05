Россияне расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении - ОГП

Российские военные 23 октября в течение недели захватили в плен и расстреляли шестерых украинских бойцов.﻿﻿ Со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает Украинская правда.

"По оперативным данным, 23 октября 2024 года, в 17:17, представители ВС РФ во время наступления на позиции Вооруженных Сил Украины в районе г. Селидово захватили в плен трех украинских военнослужащих. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных" , - говорится в сообщении.

1 ноября 2024 года, в 14:00, российские войска в ходе штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении захватили в плен трех украинских бойцов, после чего убили их из автоматического оружия.

В прокуратуре напоминают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.