В Белгороде пожаловались на пожар в жилом доме после дроновой атаки

В российском Белгороде, вероятно, после попадания беспилотника возник пожар в многоквартирном доме﻿. Со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, а также российские Telegram-каналы, сообщает Деловая столица.

По информации властей, пострадал один человек. Загорелись три квартиры.

В результате попадания повреждены фасады в трех домах и остекление в 10 квартирах. Также обломки "посекли" 7 автомобилей.

Местные Telegram-каналы сообщают о по меньшей мере пяти пострадавших.

Гладков утверждает, что дом был атакован украинским дроном.

Украинская сторона, обвиняемая в атаке, пока что не комментировала этот инцидент.