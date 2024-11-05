В Белгороде пожаловались на пожар в жилом доме после дроновой атаки
В российском Белгороде, вероятно, после попадания беспилотника возник пожар в многоквартирном доме. Со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, а также российские Telegram-каналы, сообщает Деловая столица.
По информации властей, пострадал один человек. Загорелись три квартиры.
В результате попадания повреждены фасады в трех домах и остекление в 10 квартирах. Также обломки "посекли" 7 автомобилей.
Местные Telegram-каналы сообщают о по меньшей мере пяти пострадавших.
Гладков утверждает, что дом был атакован украинским дроном.
Украинская сторона, обвиняемая в атаке, пока что не комментировала этот инцидент.