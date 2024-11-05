Бизнесмен из Китая покупает крупнейшего частного добытчика янтаря в Украине

Ровенскую компанию "Центр Солнечное Ремесло", которая в прошлом году была крупнейшим в Украине частным добытчиком янтаря-сырца, покупает гражданин Китая Рен Йонгпенг. Об этом пишет отраслевое издание Nadra.Info, сообщает Лига.Бизнес.

Издание отметило, что со вторника, 5 ноября, украинская компания Рена Йонгпенга ООО "Люмос Плюс" стала единоличным участником ООО "Центр Солнечное Ремесло", которое тремя днями ранее, 2 ноября, возглавил директор "Люмос Плюс" Федор Горбань.

Источник на рынке недропользования сообщил, что закрытие сделки и обновление данных о конечном бенефициарном владельце ожидается в ближайшие дни.

Янтарнодобывающую компанию с похожим названием – ООО "Солнечное ремесло" (ранее называлось ООО "Санкамян") – с прошлого года контролируют Игорь Мазепа и Юрий Благодир. Третий участник общества — гражданин Китая Ванг Чжикай. Игорь Мазепа назвал этого человека "одним из основных операторов китайского рынка янтаря".

Сообщалось, что ООО "Солнечное ремесло" будет добывать янтарь на Томашгородском месторождении янтаря в Ровенской области.

ООО "Центр Солнечное Ремесло", добывающее янтарь месторождения "Владимирец Восточный" в Ровенской области, также контролирует Игорь Мазепа вместе с партнерами.