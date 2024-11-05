Нетаньяху уволил министра обороны из-за "кризиса доверия"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галланта с должности министра обороны из-за отсутствия взаимного доверия﻿. Об этом он заявил в коротком письме Галланту, которое позже было обнародовано офисом премьер-министра со ссылкой на The Times of Israel, сообщает Деловая столица.

"Ваш срок пребывания в должности истечет через 48 часов после получения этого письма" , — сообщил министру Нетаньяху.

"Я хотел бы поблагодарить вас за вашу службу в должности министра обороны" , – отметил он.

Министром обороны будет назначен Израэль Кац, который сейчас занимает должность министра иностранных дел. Главой МИД будет назначен нынешний министр без портфеля Гидеон Саар.

"К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и была очень плодотворная работа, в течение последних месяцев это доверие дало трещину между мной и министром обороны" , — сказал Нетаньяху в видеообращении, добавив, что они не пришли к согласию в вопросах управления войной, и обвинил Галланта в заявлениях и действиях, противоречащих решениям правительства.

Нетаньяху также обвиняет Галланта в опосредованной помощи врагам Израиля.

"Я делал много попыток преодолеть эти пробелы, но они продолжали увеличиваться… Они также стали известны общественности неприемлемым способом, и что еще хуже, они стали известны врагу — наши враги наслаждались этим и получили от этого много пользы" , — отметил премьер.

Он добавил, что "кризис доверия" с министром обороны "не позволяет должным образом продолжать (военную) кампанию".

Нетаньяху утверждает, что большинство членов правительства и кабинета соглашаются с ним, "что это не может продолжаться".

Решение принято на фоне конфликта в коалиции из-за призыва ультраортодоксальных мужчин. Галант вчера одобрил призыв еще 7000 мужчин в ЦАХАЛ. Он выступает против законодательства, сохраняющего освобождение ультраортодоксальных мужчин от военной службы.