В ОБСЕ проведут заседание по привлечению РФ солдат КНДР к войне

Постоянный совет и Форум сотрудничества по безопасности ОБСЕ проведут 6 ноября специальное заседание по военному сотрудничеству РФ с КНДР и его последствиям для продолжающейся агрессии против Украины. Об этом рассказали в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, сообщает Укринформ.

"В ответ на запрос украинской делегации председательство Мальты в ОБСЕ и председательство Дании в Форуме сотрудничества безопасности созывают совместное заседание с целью рассмотрения военного сотрудничества РФ с КНДР и его последствий для продолжающейся агрессии против Украины. Такое совместное заседание обоих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ подтверждает серьезное со стороны государств-участников эскалацией ситуации со стороны России, что создает беспрецедентный вызов европейской безопасности" , - проинформировали в украинской миссии.

Заседание, которое начнется в 15:00 по местному времени, пройдет без прессы в штаб-квартире ОБСЕ в конференц-центре Гофбург.

Форум сотрудничества и Постоянный совет являются постоянно действующими директивными органами ОБСЕ, которые заседают в Вене на еженедельной основе с участием всех делегаций всех стран-участниц. Российская агрессия против Украины является одним из главных вопросов повестки дня обоих руководящих органов ОБСЕ с 2014 года.