Зеленский анонсировал новые замены и назначение в украинской дипломатии
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Министерства иностранных дел Андреем Сибигой кандидатуры послов Украины на вакантные должности, сообщает Укринформ.
Об этом глава государства сообщил во время видеообращения.
«Сегодня многое определили по вопросам нашей дипломатии. Вместе с министром иностранных дел обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах. Обсудили результаты работы наших дипломатов. Готовим замены и назначение», - сказал он.