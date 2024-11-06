У Харрис допускают затяжную "судебную войну" после выборов – CNN

В предвыборном штабе Камалы Харрис предполагают, что победителя президентских выборов в США объявят через несколько дней. Однако после этого начнутся судебные иски, которые растянутся на недели.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Нас ждет месяц судебного ада" , - сказал в интервью изданию один из советников кампании Харрис.

По словам старшего финансиста, участвовавшего в разговорах, команда Харрис сообщила донорам, что гонка с погрешностью увеличит вероятность судебных исков "от четырех до шести недель, когда все будут судиться со всеми". И это в дополнение к работе, которую готовили республиканцы.

Другой крупный донор отметил, что кампании демократов придется сохранить капитал - или привлечь больше - для покрытия значительных судебных расходов, связанных с этими защитными мерами.

Внешний советник предвыборного штаба Харрис Дана Ремус сказала, что кампания имеет адвокатов по всей стране, которые оспаривают результаты подсчета голосов, пересчета голосов и аудита. Она назвала все эти действия "законными".