Генштаб: На фронте 140 столкновений, большинство атак ВСУ отбили на двух направлениях

В течение суток на фронте произошло 140 боевых столкновений, россияне сосредотачивали атакующие действия на Покровском и Кураховском направлениях, где было отражено 33 и 56 штурмов врага.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 6 ноября, сообщает Украинская правда.

На Харьковском направлении враг восемь раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебово, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

При поддержке авиации, оккупанты дважды атаковали в районах Белогоровки на Краматорском направлении.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил две атаки неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Проминь, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 56 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Катериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

На Времовском направлении противник совершил десять штурмов наших позиций в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Орехова.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки наши защитники остановили три попытки российских захватчиков продвинуться вперед, получили жесткий отпор, понеся потери отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.