РФ за сутки потеряла 1250 военных, 20 артсистем и 57 беспилотников – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1250 военных, 6 танков, 20 артсистем, 57 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили: