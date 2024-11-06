РФ за сутки потеряла 1250 военных, 20 артсистем и 57 беспилотников – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1250 военных, 6 танков, 20 артсистем, 57 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 702 900 (+1 250) человек,
- танков – 9 214 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 18 592 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 20 170 (+20) ед,
- РСЗО – 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 366 (+57) ед,
- крылатых ракет – 2 631 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 333 (+55) ед,
- специальной техники – 3588 (+1) ед.