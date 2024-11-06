The Hill и Fox News объявили о победе Трампа на выборах

Издание The Hill, которое, как и другие американские медиа, ведет подсчет голосов избирателей на выборах президента США, утверждает, что Дональд Трамп стал 47-м в истории главой государства, сообщает Левый берег.

Ссылаясь на штаб Decision Desk, СМИ сообщает, что Трамп одержал победу в ключевом штате Пенсильвания и на Аляске, что позволяет ему получить 270 голосов и стать недостижимым для Камалы Гаррис.

Также о победе Трампа сообщил Fox News, традиционно симпатизирующий республиканцам. Другие издания не подтверждают результаты в Пенсильвании, на Аляске и в ряде других важных для итогов волеизъявления штатах. Однако Трамп близок к победе: он лидирует по меньшей мере в трех колеблющихся "штатах" и уже гарантированно выиграл два из них – Северную Каролину и Джорджию.