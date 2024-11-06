Сырский о Курской области: РФ не хватает сил, поэтому привлекает войска КНДР
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.
"За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717", – сообщил он.
По его словам, было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.
Главнокомандующий отметил, что Россия сосредоточила на Курщине 45 тысяч военных, и пытается увеличить их количество.
"Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", - сказал Сырский.
Также он напомнил, что россияне хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории.
"За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих", - подытожил Сырский.