Сырский о Курской области: РФ не хватает сил, поэтому привлекает войска КНДР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

"За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717" , – сообщил он.

По его словам, было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Главнокомандующий отметил, что Россия сосредоточила на Курщине 45 тысяч военных, и пытается увеличить их количество.

"Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи" , - сказал Сырский.

Также он напомнил, что россияне хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории.