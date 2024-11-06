В Дагестане впервые заявили об атаке беспилотника, работала ПВО

В России беспилотник впервые атаковал Дагестан, заявил глава республики Сергей Меликов, сообщает Радио Свобода.

По его словам, утром силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Каспийском. Он попросил не публиковать видео атаки в соцсетях.

Жители Каспийска и местные телеграмм-каналы утром сообщили о взрывах и звуках, подобных выстрелам. От Каспийска до ближайших городов Украины – более тысячи километров.

Фото и видео с места свидетельствуют, что дроны пытались атаковать пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ. Согласно открытым данным, в этом пункте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

В то же время в Минобороны РФ об этом не сообщают, лишь утверждают, что два украинских беспилотных летательных аппарата якобы были уничтожены над территорией Курской области и один над территорией Орловской области.

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