Послы ЕС продлили военную учебную миссию для Украины на два года – журналист

Послы Евросоюза на два года продлили срок работы военной учебной миссии ЕС, в рамках которой проводят подготовку украинских военных. Об этом заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

Джозвяк написал, что послы ЕС только что на два года продлили срок учебной миссии для Украины.

Он напомнил, что за предыдущие два года ее деятельности на территории привлеченных 24 стран прошли подготовку около 70 тысяч украинских военных.

Напомним, миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали в октябре 2022 года с целью обеспечения разносторонней подготовки украинских военных и координации действий привлеченных к этому стран.

Первоначальный мандат миссии составлял два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период – 106,7 млн евро.

В августе 2024 года министры обороны стран ЕС решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.

Также договорились увеличить количество украинских военных, которые пройдут обучение в рамках миссии EUMAM.