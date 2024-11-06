Обстрел Запорожья: количество погибших снова возросло

В больнице умерла женщина, которая пострадала в результате российского ракетного удара по Запорожью 5 ноября. Таким образом количество погибших возросло до 8.﻿﻿ Об этом заявил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает Украинская правда.

"Девять пострадавших после вчерашнего вражеского удара по областному центру находятся в медицинских учреждениях Запорожья. Два человека - 44-летняя женщина и 44-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Состояние еще семи пострадавших врачи оценивают как среднее. К сожалению, умерла женщина, которую доставили в медучреждение в сверхтяжелом состоянии" , – отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Запорожью 5 ноября погибли 7 человек и 24 получили ранения.: