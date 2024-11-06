В Кремле заявили, что Путин не планирует поздравлять Трампа с победой

Спикер правителя России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США и добавил, что США "недружественная страна", которая воюет против России.﻿﻿ Его цитирует прокремлевское издание "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

"Мы анализируем слова, которые говорят, и главным образом будем делать выводы по заявлениям, по темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят. Чего еще надо будет дождаться, принимая во внимание, что почти полтора месяца действующий президент США будет исполнять свои обязанности.

Мне неизвестно о планах президента приветствовать Трампа. Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства (России - ред.)" , – сказал он.

Песков также прокомментировал заявление Трампа о мире, отметив, что после победы, войдя в Овальный кабинет, иногда эти слова приобретают другой тон.

Напомним, сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах.

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду, что под руководством Трампа Штаты продолжат дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.