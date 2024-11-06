МИД Украины отреагировало на заявление вице-премьера Польши о "втягивании в войну" с РФ

Министерство иностранных дел ответило на слова вице-премьер-министра, министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, ранее обвинившего президента Украины в попытке втянуть Варшаву в войну с Россией, сообщает Радио Свобода.

Ведомство выразило убеждение, что сбыт над Украиной российских ракет и дронов, которые летят в направлении Польши, отвечает интересам этой страны и ее граждан.

МИД также напомнил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и «в целом против европейской архитектуры безопасности, важной частью которой является Польша», поэтому преодоление российской агрессии является жизненным интересом Польши.

"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется, как минимум, неприемлемым. Факты свидетельствуют об обратном: сопротивление Украины предотвращает расширению войны и потенциальным военным угрозам для Польши" , – говорится в заявлении министерства.

МИД заявил о важности укрепления солидарности между Украиной и Польшей и добавил, что рассчитывает на продолжение активного взаимодействия для победы "над общим исконным врагом и восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

На днях польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике предложение президента Украины Владимира Зеленского в Польшу сбивать российские ракеты над западными областями. По его словам, это означало бы вступление Польши в войну с Россией.

В конце октября Зеленский заявил, что несмотря на поддержку Украины, Польша отказалась помочь защитить от российских воздушных атак газохранилища в Стрые.

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