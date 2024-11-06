Войска КНДР в Европе провоцируют опасное расширение конфликта - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал присутствие на европейской земле северокрейских войск, воюющих на стороне России в развязанной войной с Украиной, «глубоко опасным для глобальной безопасности» и призвал изменить траекторию войны. Об этом Рютте написал в своей колонке для Politico, сообщает Укринформ.

«В то время как мы стремимся к справедливому и долговременному завершению конфликта, он (Путин – ред.) только продолжает и расширяет его. Это опасное расширение конфликта приводит к эскалации войны и демонстрирует, что наша безопасность не является региональной, она глобальна» , - отметил генсек.

Рютте добавил, что ряд неудач Владимира Путина после начала бессмысленной войны против Украины сделал Россию более зависимой от ее авторитарных друзей: Китая, Ирана и Северной Кореи.

«Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности» , - сказал генсек и добавил, что Китай, по его мнению, несет «особую» ответственность», используя свое влияние на Пхеньян и Москву, чтобы заставить стороны прекратить эти действия.

«Пекин не может делать вид, что способствует миру, закрывая глаза на усиление агрессии» , - добавил он.

По мнению Рютте, Европе следует не просто оказывать поддержку Украине, но и изменить траекторию конфликта.

«Мы должны повысить цену для Путина и его друзей-авторитарных режимов, которые его поддерживают. Мы также должны больше инвестировать в наши отношения с нашими индо-тихоокеанскими партнерами. Наши партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе уже многое делают для Украины, и мы надеемся, что они смогут усилить свою поддержку еще больше» , - считает европейский политик.

Рютте напомнил, что поддержка Украины стоит лишь на долю годовых военных бюджетов стран и союзников НАТО и составляет менее 1% годового ВВП.