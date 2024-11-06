Глава МИД Украины о победе Трампа: Будем работать над приближением мира

Президент Владимир Зеленский, а также Дональд Трамп, который сегодня победил в выборах президента Соединенных Штатов Америки (США), поддерживают давний и конструктивный диалог. Обе страны будут работать над приближением справедливого мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Президент Зеленский и президент Трамп поддерживают давний и конструктивный диалог, направленный на результат. Мы будем работать вместе для укрепления украинско-американского стратегического партнерства и приближения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира" , - заявил глава министерства.

В том же Сибига добавил, что Украина рассчитывает на решительное лидерство Америки.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября. На пост главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

В то же время западные чиновники обнародовали открытое письмо, в котором обратились к странам Европы с предложением подготовиться к возможным последствиям американских выборов, выражая обеспокоенность по поводу вероятных изменений во внешней политике США.