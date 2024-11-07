В ISW проанализировали удар украинских дронов по российским кораблям в Каспийске
Эксперты Института изучения войны (ISW) предположили, какие российские ракетные корабли и корветы в Каспийской республике Дагестан могли повредить украинские беспилотники 6 ноября, сообщает Украинская правда.
Как сообщается, 6 ноября украинские войска впервые нанесли удар по российской военно-морской базе в Каспийске в республике Дагестан, повредив несколько ракетных кораблей Каспийской флотилии России.
Отмечается, что украинские беспилотники нанесли удар по военно-морской базе, повредив фрегаты класса "Татарстан" и "Дагестан" и, возможно, несколько корветов класса "Буян", находившихся рядом.
Вместе с тем, говорится в отчете, глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил 6 ноября, что российские войска сбили украинский беспилотник над Каспийском, не уточнив при этом, какие это имело последствия.
Спутниковые снимки, полученные 6 ноября, указывают на вероятное присутствие трех российских кораблей класса "Буян", двух кораблей класса "Буян-М", одного корабля класса "Тарантул", одного корабля класса "Гепард" и одного корабля класса "Каракурт", находившихся в день удара в порту Каспийска.
Хотя этих снимков, по мнению аналитиков, недостаточно для идентификации повреждений кораблей или военно-морских причалов.
"Снимки с привязкой к местности, опубликованные 6 ноября, показывают, что беспилотные летательные аппараты наносили удары по портовой инфраструктуре в Каспийске", – говорится в сообщении.
Основные выводы ISW за 6 ноября
- По сообщениям, 6 ноября украинские войска впервые нанесли удар по российской военно-морской базе в Каспийске в республике Дагестан, повредив несколько ракетных кораблей Каспийской флотилии России.
- Украинские власти сообщили, что российские войска казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения на фоне новых сообщений о казнях украинских военнопленных.
- Российские войска продвинулись в направлении Купянска, Сватово, Покровска, Курахово и Угледара.
- Командир российской бригады и чиновник отметил, что российское командование и гражданское руководство рассматривает российских военных-добровольцев как расходный ресурс, что подтверждается высоким уровнем потерь по всей линии фронта.