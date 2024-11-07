CNN: У Трампа обсуждают, когда он поедет в Вашингтон встретиться с Байденом

Команда новоизбранного президента, республиканца Дональда Трампа обсуждает, когда он может поехать в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет CNN со ссылкой на информированного собеседника, сообщает Европейская правда.

По словам собеседника, дата встречи не является окончательной, но может состояться на следующей неделе перед тем, как Байден отправится в недельную зарубежную поездку.

Отмечается, что 14 ноября действующий президент США должен вылететь в Южную Америку, чтобы посетить Перу и Бразилию.

Во время этой поездки Байден примет участие в саммитах с лидерами стран Азиатско-Тихоокеанского региона и G20.

Как известно, ранее Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой на выборах. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода.