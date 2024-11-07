ПВО сбила более 30 беспилотников, которые летели на Киев – военная администрация

В ночь на 7 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку ударными дронами на столицу: ПВО обезвредила более трех десятков российских БпЛА.﻿﻿ Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

В очередной раз отмечается, что на Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, с разных направлений, БпЛА заходили на город на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных.

Воздушная тревога в городе продолжалась восемь часов.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы).

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет