Си Цзиньпин поздравил Трампа с победой и призвал к стабильности между США и Китаем

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и призвал к стабильности между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Си отправил поздравительное послание новоизбранному американскому президенту и выразил желание сохранить отношения США и Китая "здоровыми".

Телеканал CNN сообщал, что Си и Трамп провели телефонный разговор, ссылаясь на собственные источники, хотя непонятно, действительно ли это произошло.

Си добавил, что Китай и США должны "найти способ правильно уживаться в новой эре, что пойдет на пользу обеим странам и всему миру". Лидер Пекина время от времени говорит о новой эре для Китая, которая создает возможности для его страны стать более влиятельной в мире, в то время как США приходят в упадок.

Министерство иностранных дел Китая также поздравило Трампа с победой.

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов" , - говорится в заявлении китайского МИД.

Обычно Пекин "оперативно" поздравляет победителя президентских выборов в Штатах, за исключением победы демократа Джо Байдена в 2020 году. Китай был одной из немногих стран, воздерживавшихся от комментариев в течение нескольких дней, пока Трамп оспаривал результаты выборов.

Первые довольно теплые комментарии Пекина контрастируют со сложными отношениями Трампа с Китаем во время первого президентского срока республиканца. В 2018 году между странами вспыхнула торговая война, а недавно Трамп угрожал ввести тарифы в 60% на китайские товары, как только вернется в Белый дом.

Трамп также раздражал Пекин своей риторикой во время пандемии коронавируса, хотя позже и заявил, что перестанет использовать термин "китайский вирус".