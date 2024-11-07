Шмыгаль: Повестки присылают в первую очередь тем, кто не работает

Принцип "воюй или работай" уже начал действовать: большинство повесток в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума, сообщает Экономическая правда.

"По состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена" , - сказал он.

Шмыгаль уточнил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают.

Напомним, 23 октября Кабинет министров изменил порядок определения критически важных предприятий, позволив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте "Дії" приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.