Еще в одной области отключение света из-за атаки дронов

Две области Украины частично обесточены в четверг, 7 ноября, из-за атаки дронов. Речь идет о Ровенской и Житомирской областях. Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что в результате удара российских беспилотников по энергообъекту в Житомирской области частично были обесточены Житомирская и Ровенская области.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация безопасности" , - говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодня уровень потребления был на 4,1% ниже, чем в среду, 6 ноября. Причина уменьшение потребления - солнечная погода в большинстве регионов Украины, кроме северо-восточных областей.

Напомним, сегодня в Житомирской области ввели аварийные отключения света.