В Раде предлагают ввести обязательную покупку военных облигаций

На стороне государственных банков должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов.﻿ Такое мнение высказал глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, сообщает Экономическая правда.

"Считаю, что на стороне государственных банков должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ" , - заявил он.

В то же время Гетманцев не считает такие предложения "адекватными" для мирного времени.

"Впрочем война продолжается, и сколько она продлится никто не знает. Независимо от результатов выборов в США, внешней поддержки, должны наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных усилий" , - заявил он.

Гетманцев подчеркнул, что в Украине сейчас существует военный сбор, однако обязательная покупка облигаций может стать дополнительным источником финансирования для сектора безопасности и обороны.

Напомним, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июль 2024 года составили 873,2 млрд грн, из них 32% поступило от размещения ОВГЗ.