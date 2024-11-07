Лукашенко прокомментировал выборы в США: сравнил Трампа с бульдозером

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выборы в США, заявив при этом, что ему "все равно, кто выиграл". Об этом он сказал во время общения с журналистами при посещении III Чемпионата по колке дров среди СМИ, цитирует госинформагентство БЕЛТА, сообщает Украинская правда.

"Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы (!) неудачно. Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения.

Камала… героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла. Америка созрела избрать чернокожего президента, но Америка не созрела еще избрать женщину. Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим "бульдозером". Она сделала все возможное и невозможное. Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя" , – сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что ему "все равно, кто выиграл выборы в США".