Генсек НАТО хочет обсудить с Трампом реакцию на сближение России и КНДР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет подробно обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем, что в перспективе усиливает угрозы непосредственно для членов Альянса. Об этом Рютте сказал в общении со СМИ перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает Европейская правда.

Рютте сказал, что на встрече в Будапеште хочет обсудить ситуацию вокруг привлечения военных КНДР в войну России против Украины и риски, которые это создает в перспективе.

"Мы можем все четче видеть, что Северная Корея, Иран, Китай и, конечно же, Россия совместно действуют против Украины. И конечно же, Россия должна поплатиться за это. Одно из того, что они делают – они предоставляют технологии КНДР, а это создает угрозы на будущее для континентальной части США, Европы, для наших партнеров в Тихоокеанском регионе – например, Японии и Республики Корея. Это действительно опасное развитие событий" , – отметил Рютте.

"Мы должны обсудить это сегодня, а также я ожидаю встречи с президентом Трампом, чтобы проговорить, как совместно реагировать на эту угрозу и обеспечить безопасность для нашей части мира" , – добавил генсек НАТО.

Также он сказал, что согласен с давней критикой Трампа в адрес европейских союзников относительно недостаточных инвестиций в оборону, и выразил уверенность, что вскоре члены НАТО будут тратить на оборону более 2% ВВП.