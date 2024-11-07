Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал "некоторого рода преувеличением" заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он закончит войну в Украине "за 24 часа".﻿﻿ Со ссылкой на роспропагандистов "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

"Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь" , - сказал Песков.

На самом деле Трамп говорил, что завершит войну "за 24 часа". Такое заявление он делал неоднократно.

При этом Песков отметил, что если новая администрация США "будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей".