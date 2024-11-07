Менеджеров крупнейшей нефтекомпании Украины подозревают в присвоении 5,8 млрд

Национальная полиция объявила подозрения участникам преступной группы, которые присвоили 5,8 млрд грн одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины, сообщает Левый берег.

Как говорится на сайте Нацпола, по делу фигурируют бывшие чиновники предприятия и шесть человек, на чьи имена были зарегистрированы аффилированные компании.

По информации полиции, организовал сделку экс-председатель правления компании. В 2017 году фигурант создал преступную организацию, в которую привлек двух подчиненных - своего заместителя и начальника одного из управлений компании, а также ряд предпринимателей.

Согласно плану, предприниматели регистрировали подконтрольные организатору "схемы" компании, после чего заключали договоры с корпорацией на поставку нефтепродуктов. Суммы подписанных соглашений на отгрузку топлива варьировались от миллиона до миллиарда гривен.

Организатор знал, что расчет за предоставленное топливо не состоится ни по одному из контрактов, поэтому давал указание своим подчиненным подписывать официальные бумаги от имени нефтеперерабатывающей компании. Сотрудники компании также заверяли подписями заключенные дополнительные соглашения, в частности, договоры о предоставлении отсрочки на оплату уже отгруженного горючего.

Следствие установило, что согласно уставу, организатор сделки не имел полномочий заключать такие дорогостоящие договоры и выполнять их условия. Все сделки, стоимость которых превышает 10 млн грн, могли совершать только с согласия правления компании.

По условиям одного из договоров купли-продажи нефтепродуктов, нефтеперерабатывающая компания поставила заказчику горючего на общую сумму 948,5 млн грн. Однако предприятие даже не планировало производить оплату за высококачественную продукцию.

«Полученные в результате нефтепродукты дельцы реализовывали через сети подконтрольных АЗС и другим сбытчикам горючего в разных областях Украины. В период с 2017 года по 2022 год злоумышленники по описанной схеме завладели горючим нефтеперерабатывающей корпорацией, общая стоимость которого составила более 5 800 000 000 гривен» , - сообщил Нацпол.

Правоохранители провели 58 обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях подконтрольных компаний на территории Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей. По результатам мер изъяли документацию, компьютерную технику и «черновые» записи.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой.

Печерский райсуд Киева арестовал счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, касающейся основного фигуранта и корпоративных прав ряда предприятий. Общая сумма арестованного составляет более 2,9 млрд грн.

Фигурантам грозит наказание в размере до 12 лет лишения.