Воздушные силы: Почти половина дронов, атакующих Украину – дешевые приманки

Россия начала использовать дешевые дроны-приманки без боевых частей, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны, заявил и.о. начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил Юрий Игнат. Со ссылкой на CNN.

По его словам, эти приманки несут «напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу», имитирующий боевую часть дрона Shahed-136.

Игнат также отметил, что такие дешевые дроны вводят в заблуждение украинскую ПВО, которая может сбивать приманки вместо настоящих дронов с боевыми частями.

Как утверждает Игнат, дроны-приманки сейчас составляют почти половину всех российских дронов, которыми страна-агрессор атакует Украину.